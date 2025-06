Arthur Possing Quartet | Joel Rabesolo Homes Double Moon/Bertus

Auf seinem neuen Album „Homes“, aufgenommen nahe Paris, erweitert der Luxemburger Pianist Arthur Possing sein Quartett mit dem aus Madagaskar stammenden Gitarristen Joel Rabesolo, dem er während seines Studiums in Brüssel erstmals begegnet war. „Homes“ verbindet Possings einfühlsames Spiel mit der sanften Gitarrenstimme Rabesolos auf geradezu magische Weise. Die verschiedenen Heimaten der zwei verknüpfen sich über die Musik, ergänzt durch Pierre Cocq-Amann am Saxofon, Sebastian Flach am Bass und Niels Engel am Schlagzeug. Dabei findet das Quintett zu einer intuitiven Einheit, in der sich die überlieferten Rhythmen der madagassischen Foko mit Jazzharmonien auf natürliche Art zusammenfinden, wie auf „Chopin & Rilke“ oder „Inty Hira Inty Mampanontany“, madagassisch für „Ich bin sehr dankbar“.