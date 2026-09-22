HKW: heimaten Festival

heimaten FestivalViele Orte und Partner:innen, ein gemeinsames Festival: 2026 findet die zweite Ausgabe des heimaten Festivals für plurale Demokratie statt. Vom 26. September bis 29. November gestalten Kulturinstitutionen und zivilgesellschaftliche Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein umfangreiches Programm. Von Greifswald und Neumünster über Berlin, Werdau, Halle und Köln bis nach München, Wien, Graz und Zürich: Das vom Haus der Kulturen der Welt (HKW) initiierte und vom heimaten Netzwerk getragene Festival präsentiert während dieser zwei Monate unterschiedliche Perspektiven auf Zugehörigkeit und demokratische Teilhabe.

heimaten bedeutet, Räume zu öffnen, sich ein Zuhause zu schaffen und darauf zu bestehen, dass dieses Zuhause immer auch von vielen gestaltet worden ist. heimaten steht dafür ein, dass eine Gesellschaft aus Pluralität Kraft schöpft, Engagement, Lebendigkeit, Kunst und Kultur aus Vielstimmigkeit entstehen und Auseinandersetzung, Kritik und Dialog möglich werden. Auch begreift sich dieses ungewöhnliche Festival als ein kontinuierlicher Prozess, der eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit betrifft. Mit kritischem Blick auf die Bedingungen für Zugehörigkeit und die Möglichkeiten von Teilhabe fokussiert sich heimaten auf gelebte Realität. Neben Musik- und Tanzaufführungen umfasst das Programm Ausstellungen, Performances, Lesungen und Filmvorführungen, Konferenzen und Workshops.

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