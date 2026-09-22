München: MMi Festival

Sònia SanchézSeit 2016 wird das MMi Festival (das Akronym steht für Music & More Impro) in verschiedenen Städten Europas ausgetragen. Zum zweiten Mal kommt es nach 2025 nach München, wo es am 21. und 22. November im Einstein Kultur stattfindet. International renommierte Künstler:innen wie Ute Wassermann, Agustí Fernández, Jordina Millà, Vasco Trilla, Don Malfon und Barbara Togander treffen auf aufstrebende junge Musiker:innen der europäischen Improvisationsszene – wie zum Beispiel Evi Filippou oder Jon Sigil. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Kontrabass: Mit Barry Guy, John Edwards und Joëlle Léandre sind drei international anerkannte Instrumentalist:innen im Festivalpogramm vertreten.

Auf der Bühne treffen zwei bis vier Musiker:innen aufeinander, die in dieser Konstellation noch nie miteinander gespielt haben, und lassen den Moment entscheiden: ohne Absprachen oder feste Rollen, nur mit geschärften musikalischen Sinnen und der Bereitschaft, sich auf das Unbekannte einzulassen. Jedes Set wird zur Erkundung von Klang, Struktur und Dynamik, die nie wieder auf die gleiche Weise zu erleben sind. Neben den Musiker:innen kommt auch die Flamenco-Tänzerin Sònia Sánchez nach München, um unerwartete künstlerische Begegnungen zu ermöglichen. Zwischen den Nachmittags- und Abendkonzerten können die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Künstler:innen zu Abend essen. Denn darum geht es beim MMi Festival auch: Verbindungen zwischen den Musiker:innen, dem Publikum und somit den Kulturen zu schaffen und einen Dialog zu ermöglichen, der Grenzen überschreitet.

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