Sparda Jazz Award: Workshops

David GieselDer 15. Sparda Jazz Award wird im Rahmen des Düsseldorfer Lovebird Festivals verliehen und dort am 5. und 6. Juni mit Konzerten der aktuellen und einigen früheren Preisträger:innenn gefeiert. Der von der Stiftung der Sparda-Bank West ausgeschriebene Förderpreis richtet sich an Jazzmusizierende im Alter von 16 bis 29 Jahren, an die drei Erstplatzierten werden insgesamt 7.000 Euro ausgeschüttet. Während die Jury unter den eingegangenen Bewerbungen die Gewinnerbands ermittelt, wurden weitere Details zum Rahmenprogramm bekanntgegeben. Gemäß der eigenen Zielsetzung, den Jazznachwuchs nachhaltig zu fördern, veranstaltet die Stiftung am 6. Juni beim Lovebird Festival eine Reihe von Workshops und Panel-Diskussionen.

So lädt unter dem Motto „Songwriting, aber zusammen!“ die Band Searching For Home um 11:00 Uhr zum kollektiven Komponieren ein. Die Preisträger/-innen des Sparda Jazz Award 2023 stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung. In einem Q&A zum Thema „Music Business“ geben die Mitglieder dann Auskunft über ihre Erfahrungen in zehn Jahren Bandbusiness. Die Workshops finden im Rathauskeller statt, eine Anmeldung ist erforderlich. Die ebenfalls mit früheren Award-Gewinner/-innen besetzten Panel-Talks flankieren das abendliche Musikprogramm. So sprechen im Anschluss an das Konzert der Funkband Tilar (Sparda Jazz Award 2020) deren Posaunistin Carla Köllner und die Saxofonistin Angelika Niescier über die ersten Schritte auf die Bühne. Um 20:00 Uhr diskutieren die Schlagzeuger David Giesel (David Giesel Quartett) und Florian Anger (Searching For Home) über das Thema „Jazz als Haltung – warum diese Musik heute noch wichtig ist“. Die Talks finden auf der Sparda-Talk-Bühne gegenüber der Sparda-Bühne statt, Moderatorin ist Emily Whigham.

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Sparda Jazz Award