Ludwigsburg: Klangkultur-Förderpreis

Shogo SeifertDie Preisträger der diesjährigen Förderrunde von Klangkultur – Freundeskreis der Bauer Studios stehen fest. Der 2024 in Ludwigsburg gegründete Verein schüttet in diesem Jahr eine Gesamtsumme von 8.500 Euro aus. Zu seinen Zielen gehört es, „musikalische Talente auf ihrem Weg in die Professionalität zu unterstützen: Durch Live-Auftritte, Aufnahmen und Produktion von CDs, Schallplatten oder Videos, durch Vermarktung auf Streaming-Plattformen bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit in Print- und digitalen Medien. Dabei wird akustische Musik in all ihren Spielarten gefördert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Über die Preisvergabe entschied eine sechsköpfige Jury, bestehend aus Musikern und Tonmeistern aus dem Umfeld der traditionsreichen Ludwigsburger Bauer Studios sowie der Toningenieurin und Vereinsvorsitzenden Eva-Bauer-Oppeland. Förderungen erhalten der Trompeter Shogo Seifert, der Pianisten Samuel Gapp und der Schlagzeuger Hiromu Seifert. Die Seiferts sind tatsächlich Brüder, wurden aber unabhängig voneinander für förderwürdig befunden: Hiromu erhält finanzielle Unterstützung für die Realisierung seines Projekts LOTUS, sein Bruder Shogo für die Einspielung eines neuen Quintett-Albums. Dessen in der „Jazz thing Next Generation“-Reihe erschienenes Album „Causes of Imagination“ war in diesem Jahr bereits für den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie „Debütalbum des Jahres“ nominiert, wohl nicht zuletzt wegen der spannenden Kombination von Jazzquartett und Streichquartett.

Der zwischen Jazz und zeitgenössischer Musik arbeitende Pianist und Komponist Gapp erhält eine Förderung für ein neues kammermusikalisches Werk für Quintett. Zwei weitere Bewerber:innen bekommen das Angebot einer hochwertigen Tonaufnahme im Rahmen eines Studio-Konzerts in den Bauer Studios. In den 1948 von Rolf Bauer unter dem Namen Tonstudio Bauer gegründeten Aufnahmeräumen wurden unter anderem zahlreiche ECM-Alben eingespielt.

Weiterführende Links

Klangkultur – Freundeskreis der Bauer Studios