Düsseldorf: New Fall Festival

Moses Yoofee TrioAm 7. Oktober beginnt in Düsseldorf das New Fall Festival. Seit 2012 präsentiert das Festival genreübergreifende Live-Acts von HipHop über Jazz bis Pop unter dem Motto „Besondere Musik an besonderen Orten“. Zu letzteren gehören in diesem Jahr das NRW-Forum, wo auch eine Kollaboration mit der Digital- und Gesellschaftskonferenz re:publica stattfindet, der Henkel-Saal, Radschläger- und Rheingoldsaal, das Schauspielhaus, die Johanneskirche und die Deutsche Oper am Rhein. Den musikalischen Auftakt gestaltet der Berliner Elektroniker Sascha Ring alias Apparat mit Live-Band und einer Mischung aus neuem und neu arrangiertem älterem Material.

Zu den verlässlich geschmackvollen Buchungen zählen das Cinematic Orchestra (8.10.), das Moses Yoofee Trio (9.10.) und José Gonzales (10.10.). Seelenvollen R&B verspricht der Auftritt der hochtätowierten UK-Künstlerin Greentea Peng (10.10.). Rap hat offenbar einen besonderen Platz im Herzen der Veranstalter, in diesem Jahr repräsentiert durch den Berliner Symba (8.10.), das Veteranentreffen von Massive Töne und Fünf Sterne Deluxe (8.10.) und den „Local Hero“ Boondawg (10.10.). Dazu kommt Indie-Pop vom Duo BOY, das an zwei Tagen eine Zusammenarbeit mit dem renommierten Kaiser Quartett in der Deutschen Oper am Rhein präsentiert. Die ehemalige Skandalnudel Peter Doherty und seine Babyshambles runden ein rundum eklektizistisches Programm ab. Überschattet wird das Festival vom Tod von Glen Hansard im Juli. Der irische Sänger war bereits 2017 beim New Fall Festival zu Gast und hätte am 9. Oktober in der Johanneskirche auftreten sollen. An ihn erinnert dort nun ein Porträt sowie je eine Spendenbox der „Dublin Simon Community“ und der Diakonie Düsseldorf.

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