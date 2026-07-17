Nürnberg: Stars im Luitpoldhain

Wolfgang HaffnerAm 9. August findet im Nürnberger Luitpoldhain unter freiem Himmel die Jazznacht „Stars im Luitpoldhain“ statt. Der fränkische Schlagzeuger Wolfgang Haffner initiierte das Open-Air erstmals 2015 und hat seitdem immer wieder seinen musikalischen Freundeskreis nach Nürnberg eingeladen. Dazu gehörten in den vergangenen Jahren unter anderem Max Mutzke, Thomas Quasthoff, Bill Evans, Klaus Doldinger und Nils Landgren. 2024 kamen 25.000 Menschen, um bei freiem Eintritt Haffner im Konzert mit Stars wie Randy Brecker zu erleben.

In diesem Jahr fällt die Veranstaltung zusammen mit Haffners eigenem 50. Bühnenjubiläum. Dafür wird er am Schlagzeug einer eigens dafür zusammengestellten German All Star Big Band unter der Letung von Jörg-Achim Keller Platz nehmen. Zur Band gehören u.a. Ulrich Plettendorf (Posaune), Paul Heller (Saxofon), Ruud Breuls (Trompete), Simon Oslender (Piano) und Christopher Dell (Vibrafon). Zum Gratulieren kommen außerdem die schwedische Sängerin Viktoria Tolstoy, mit der Haffner eine lange Zusammenarbeit verbindet, der Sänger Laith Al-Deen, der Erlanger Gitarrenvirtuose und Sänger Torsten Goods, sowie die Fusionband Mezzoforte aus Reykjavík. Das Konzert wird vom Bayerischen Rundfunk im Fernsehen und im Radio übertragen, der Eintritt ist auch in diesem Jahr frei.

Weiterführende Links

„Stars im Luitpoldhain“