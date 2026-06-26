Köln: CJS-Kompositionswettbewerb

Leon HattoriDie Gewinner des siebten CJS-Kompositionswettbewerbs für Jazzmusiker und -musikerinnen aus Nordrhein-Westfalen stehen fest. Unter 41 Einreichungen kürte die Jury des ausrichtenden Vereins Cologne Jazz Supporters (CJS) drei Kompositionen, dotiert mit jeweils 1.500, 1.000 und 500 Euro und einem Auftritt im Kölner King Georg. Den Hauptpreis gewann der 1988 in Sapporo geborene Pianist Leon Hattori, Absolvent der Hochschule für Musik und Tanz Köln, für das Stück „Rejoice“. Platz 2 belegte die Komposition „Schwaengthang“ von Gitarrist Philipp Brämswig, seit 2025 Professor für Jazz-Gitarre an der Musikhochschule Nürnberg. CJS-Vorstandsmitglied und Wettbewerbsorganisator Hans-Bernd Kittlaus fasste zusammen: „Schön, dass der Wettbewerb weiterhin so viel Anklang findet. Wir haben viele großartige Einreichungen aus ganz NRW von Komponistinnen und Komponisten zwischen 18 und 80 bekommen.“

Erstmals vergab die Jury in diesem Jahr auch einen Preis für die beste studentische Komposition. Er ging an die 20-jährige Posaunistin Clara Wedel, Studentin der Kölner Musikhochschule, für ihr Stück „Song for My Mother“. Die Jury, bestehend aus dem Vorsitzenden Martin Sasse, WDR-Jazzpreisträgerin Caris Hermes und dem Vorjahressieger Hubert Nuss, beurteilte alle Kompositionen blind, ohne Kenntnis der Autorenschaft. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Preisträgerkonzerts im King Georg Jazz Club statt, die Termine werden noch bekanntgegeben. Auch die anderen Teilnehmer dürfen sich laut des CJS-Vorsitzenden und Betreibers des King Georg, Jochen Axer, Hoffnungen auf künftige Engagements machen: „Mit dem neu geschaffenen Sonderpreis für die beste studentische Komposition möchten wir einen zusätzlichen Anreiz für Studentinnen und Studenten geben, sich zukünftig am Wettbewerb zu beteiligen. Wir werden wieder viele Teilnehmer:innen des Wettbewerbs, insbesondere die Gewinner, zu Konzerten ins King Georg einladen.“

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