David Moss: Dense Band & Full House

David Moss ‚Dense Band‘Kein Gesang ohne Schlagzeug, kein Schlagzeug ohne Gesang – so ließe sich David Moss‘ einzigartiger Ansatz zusammenfassen. Sein Solo-Programm aus Drumming, Extremvokalismen und Storytelling war jahrzehntelang eine Zier für jedes Festival. Als außerordentlicher Prachtkerl stand er auch im Epizentrum der New Yorker Downtown-Szene, was sich am Line-up der beiden Alben ablesen lässt, die nun vom Berliner Labal Yatak Records wiederveröffentlicht werden. Anlass für die Re-Issues ist das 40-jährige Jubiläum von Moss‘ Duo-Album „Dense Band“, erschienen auf Moers Music: Mit dem Gitarristen und Allrounder Fred Frith als Duo-Partner und Produzent erschloss Moss unerhörte Wege für die Kombination aus präziser Polyrhythmik, No-Wave-Instrumentation (mit Cellist Tom Cora und John Zorn als Gästen) und ekstatischen Gesangseruptionen – das Versprechen einer zukünftigen Popmusik, das Duos wie Angine De Poitrine nun endlich einlösen.

Als eine Art Vorstudie lässt sich retrospektiv das ein Jahr früher erschienene Album „Full House“ verklären. Hier trifft Moss’ Stimme in 19 absurden Dialogen auf Mitwirkende wie Arto Lindsay, Christian Marclay, John Zorn, Bill Laswell und Jamaaladeen Tacuma. Ist „Dense Band“ fokussiert und bei aller Komplexität stringent, so ist „full house“ chaotisch, spontan und polymorph ist „Full House“. Beide Alben erscheinen am 7. August als Vinyl, CD und Download Yatak Records, deutscher Vertrieb ist Broken Silence. Auf dem Label des Komponisten Ali N. Atak veröffentlichte Moss im letzten Jahr bereits seine aktuellen Alben „Loopcity 1 & 2“, die vor allem aus mehrfach geschichteten Vokal-Loops bestehen.

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Yatak Records