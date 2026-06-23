Schweiz: Jazz Festival Willisau

John Scofield Long Days Quartet2025 feierte man im schweizerischen Willisau im Kanton Zürich den 50. Geburtstag seines Jazzfestivals, das der Grafiker Niklaus Troxler 1975 an den Start gebracht hatte und das seitdem zu einem der bedeutendsten Festivals für Jazz und aktuelle improvisierte Musik weltweit werden sollte. Dessen Neffe Arno übernahm 2010 von seinem Onkel die künstlerische Leitung und setzte die Erfolgsgeschichte fort. Auch mit dem 51. Jahr zeigt das Jazz Festival Willisau vom 26. bis 30. August 2026 wieder mal mit seinem Programm, dass Jazz und improvisierte Musik weder ästhetisch noch stilistisch oder geografisch Grenzen kennen. „Neben bekannten Namen, die die Geschichte des Festivals über Jahrzehnte mitgeprägt haben“, so Arno Troxler bei der Programmbekanntgabe, „stehen Künstler:innen und Formationen, die es neu zu entdecken gilt.“

Die fünf Festivaltage versprechen ein turbulentes Wechselbad der Wahrnehmungen und Gefühle zu werden – in der Halle ebenso wie im Late Spot oder bei den kostenfreien Konzerten im Zelt. Das demonstriert ein Trio mit der serbischen Pianistin Marina Džukljev, dem Schweizer Bassisten Christian Weber und dem deutschen Schlagzeuger Michael Griener gleich am Eröffnungstag, wenn die drei im Flow der freien Improvisation zwischen mal verdichteten, mal aufgefächerten Klangtrauben changieren. Direkt im Anschluss setzt der US-Amerikaner John Scofield mit seinem Long Days Quartet dazu einen ästhetischen, modern-jazzigen Kontrapunkt. Die kunstvoll gesetzten Vokal-Flöten-Sounds des Quintetts Eupnea um die Flötistin Vera Morais kontrastieren wiederum die tranceartigen Patterns vom Trio Ghosted um den Gitarristen Oren Ambarchi, während das noiselastige Setting von (HipHop-)Vokalistin Georgia Anne Muldrow mit dem Trio Harriet Tubman wiederum einen anderen Bogen schlägt.

Dann sind da noch Tizia Zimmermann (Akkordeon) und Simon Grab (Elektronik) mit ihren vibrierenden Experimenten an der Schnittstelle von Klang und Geräusch, das BIDA ORCHESTRA der in Amsterdam lebenden, koreanischen Drummerin Sun-Mi Hong mit seinem pulsierenden Free Jazz, das Trio Extra um den New Yorker Trompeter Peter Evans mit seiner strukturierten, freien Improvisationsmusik oder der Schweizer Saxofonist Simon Spiess mit dem Helio-Quartett, das dessen Modern Jazz an die Grenzen der Harmonik führt. Auch gibt es in diesem Jahr wieder den KLÄNGBUS von Philippe Läng, der während der ganzen Festivalzeit in Willisau als mobiles Klanglabor vor Ort ist und experimentelle Kompositionen mit interaktiven Soundinstallationen verschmilzt.

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Jazz Festival Willisau