Köln: SummerKLAENG 2026

Été LargeDer Open-Air-Sonntag SummerKLAENG ist so etwas wie die sommerliche Entsprechung zum dreitägigen KLAENG Festival im Frühjahr bzw. Herbst. Seit 2013 findet es jedes Jahr im Sommer auf dem Kölner Odonien-Gelände des Künstlers Odo Rumpf statt, dessen anarchisch-wilde Metallskulpturen visuell eine einmalige Atmosphäre aus dystopischer Science-Fiction-Szenerie und psychedelisch-bunter Hippie-Fantasie generieren. Das findet seine Entsprechung jeweils im Programm von SummerKLAENG, das die vier KLAENGster vom Jazzkollektiv Köln, der Schlagzeuger Jonas Burgwinkel, der Saxofonist Sebastian Gille, der Bassist Robert Landfermann und der Gitarrist Tobias Hoffmann verantworten; und zwar in vielerlei Hinsicht: Die vier wählen nicht nur die Acts für das Programm aus, sondern machen auch am Konzerttag die Ansagen und sorgen als Stagehands im Nebenberuf mit für den Bühnenumbau.

2026 findet SummerKLAENG am 28. Juni statt. Auch dieses Jahr eröffnet Kölns vielleicht bekannteste Kinderband Pelemele mit ihrem „Pop’n Roll for Kids“ den Konzerttag in Odonien – allerdings zum letzten Mal nach 25 Jahren mit allerlei kindgerechten Musikshows. Weiter geht es im dem kammermusikalisch-leisen Ethno-Jazz von /inshi/, einem Duo mit der Sängerin Kateryna Kravchenko und dem Bassisten Bela Bluche, dem Mumble-Jazz des Quartetts MUMBLE MAFIA um den Saxofonisten Big Breeezy alias Victor Fox, der geballten Kraft von zehn Kontrabässen (unter anderem mit Jana Keller, Roger Kintopf und Tristan Sorg) und den emotional dichten Songs der Vokalistin Hannah Köpf. Schlusspunkt hinter das diesjährige SummerKLAENG setzt die Kölner Saxofonistin Luise Volkmann mit ihrem 13-köpfigen Ensemble Été Large, mit dem sie einen experimentell improvisierten, ebenso orchestral verdichteten wie auf das Wesentliche reduzierten Folk auf die Bühne bringen will.

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