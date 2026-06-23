Berlin: Europe Blues Train Festival

Korecká & BrooksAm 25. und 26. Juni steigt in Berlin erneut das zweitägige Europe Blues Train-Festival. Den Start in der Petruskirche Berlin-Lichterfelde besorgen zwei Duos: Der US-Amerikaner Aaron Brooks und die Tschechin Karolína Korecká stellen mit Gitarre, Cello und Gesang ihre Songs vor. Anschließend ein ebenso binationales Zweiergespann: The Shallaras, bestehend aus der Punk- und Rockabilly-erfahrenen Australierin Angela Cory und dem Italiener Mauro Pandolfino, spielen ihren Mix aus Rhythm & Blues, Rock’n’Roll und Garage. Am zweiten Festivaltag zieht der Train weiter zum Showfenster Theaterbühne in der Letteallee: Dort sind nochmals Brooks und Korecká in einem abendfüllenden Konzert zu hören.

Eingebunden sind die beiden Berliner Abende in eine größere Reihe, die sich in verschiedenen europäischen Städten fortsetzt: Partner hat der Europe Blues Train etwa in Tschechien, wo man im Juli beim Altstadt-Festival in Boskovice Station macht. Weitere Berliner Events sind im August und September etwa die „Celebration of the Life and Music of Jesse Ballard“ oder das Jazzfestival im Centre Bagatelle. Darüber hinaus wird es Konzerte in Bremerhaven und anderen Orten in Tschechien und Deutschland geben. Die einzelnen Ereignisse sind im „Fahrplan“ der Website angekündigt.

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Europe Blues Train Festival