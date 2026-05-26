Köln: Jazz Against The Machine

Jazz Against The MachineSeit nunmehr 18 Jahren veranstalten Studierende des Fachbereichs Jazz/Pop der Hochschule für Musik und Tanz Köln das jährlich stattfindende Festival Jazz Against The Machine. Auch in der diesjährigen Ausgabe im Arttheater im Kölner Stadtteil Ehrenfeld geht es vom 9. bis 11. Juni wieder darum, mit dem Programm musikalische Vielfalt zu demonstrieren, ausgelassene Spielfreude zu zeigen sowie ästhetische und stilistische Grenzen zu überwinden. Von Anfang an konnte dieses Studierenden-Festival stets durch seine Vielfalt an Besetzungen und Genres überzeugen und Jazz in all seinen Ausdrucksformen auf die Bühne bringen.

An den drei Abenden im Arttheater gibt es dieses Jahr zum einen Dream-Pop mit Emily Velroyen und und zum anderen Art-Pop mit Anna Rey. Es gibt jazzmusikalische Avantgarde mit Running Nose zu hören, zeitgenössischen Jazz mit dem Lian Möller Quintett zu erleben und Modern Jazz mit dem Fryfon Typou Trio zu erfahren. Es tritt die irisch-britische Singer-Songwriterin Aoife O’Brien auf, während LIYO um die junge Sängerin Lioba Jakoby einen deutschsprachigen Indie-Rock-Pop mit politischer Haltung und lässiger Emotionalität zelebriert. Lilli Kornhuber führt ihren avancierten Vocal-Jazz mit Jazz- und Streichquartett auf, und katrya’s WUSATYI Funk tribute setzt mit einer Musik, die sich auf den sogenannten „Schnurrbart-Funk“ während dunkelster Sowjetzeiten beruft, einen gleichermaßen dystopischen wie fulminant Mut machenden Schlusspunkt hinter die diesjährige Ausgabe von Jazz Against The Machine.

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