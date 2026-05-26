Stuttgart: Sommerfestival der Kulturen

Bohemian BetyarsVeranstaltet vom Forum der Kulturen e.V., steigt vom 14. bis 19. Juli auf dem Stuttgarter Marktplatz wieder das Sommerfestival der Kulturen. Die sechstägige Konzertreihe sehen die Veranstalter als „klares Statement für eine offene Gesellschaft“ und als Alternative zur letzten Spielwoche der Fußball-WM. „Das Musikprogramm bricht Genregrenzen auf und verbindet traditionelle Klänge mit modernem Sound und politischer Haltung“, so heißt es in der Mitteilung. Mit dabei ist das multinationale Kollektiv Baba Yaga mit einem Sound aus Balkan, Klezmer, Swing und Gypsy Jazz, einen Speed-Folk-Freak-Punk bringen die Bohemian Betyars aus Ungarn mit.

Die Stars der südafrikanischen Szene, Freshlyground, sind zu Gast, ebenso die All-Feminine-Band Las Baklavas aus Straßburg. Aus Kolumbien reisen Cacao Munch in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs, und mit Elaha Soroor und ihrer Band Kefaya steht zeitgenössischer afghanischer Sound auf der Bühne. Türkischen Fusion-Folk-Pop spielen Selin Sümbültepe. Bosnisch-algerisch-schweizerischer Balkan-Pop-Rock ist mit Šuma Čovjek bei den Schwaben, die „Artivistin“ Oumy bringt Rap und Soul aus dem Sahel mit. Das Finale bestreiten die italienische Band Sine Frontera und der Cumbia-Punk von Son Rompe Pera aus Mexiko.

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Sommerfestival der Kulturen