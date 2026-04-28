NRW: Young Jazz Talent Award

Young Jazz Talent AwardDie Idee, einen „Young Jazz Talent Award“ auszuschreiben und Jazztalenten bei ihrem Karrierestart zur Seite zu stehen, wurde im Sommer 2021 bei einem Treffen mit Jürgen Ringbeck von der „Ringbeck Foundation“ und dem Schlagzeuger Peter Weiss, damals noch der Leiter der Jazz-Schmiede Düsseldorf, diskutiert. Die erste Ausschreibung für den „Young Jazz Talent Award“ 2022 fokussierte sich auf Schlagzeuger/innen, es folgten „Piano Only“ 2023, „Vocals Only“ 2024 und „Guitar Only“ 2025. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird für eine Tournee in renommierten deutschen Jazzclubs im Jahr der Preisverleihung eingesetzt.

Das diesjährige Motto für den „Young Jazz Talent Award“ ist „Tenorsaxophone Only“. Am 16. Mai kommen vier junge Tenorist/-innen in der Jazz-Schmiede Düsseldorf zusammen, um ein kurzes Konzertprogramm mit zwei Jazzstandards und einer Originalkomposition vor einer Jury (unter anderem mit den Saxofonisten Sebastian Gille und Niels Klein) zu spielen. Beurteilungskriterien sind unter anderem Kreativität, Innovation und Virtuosität. Die Finalist/-innen sind Thies van Ballegooy, Roland Danyi, Dennis Grasmik und Iara Sosalla Serodio, begleitet werden sie von Lars Duppler (Piano), Lisa Wulff (Bass) und Dominik Raab (Schlagzeug).

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„Young Jazz Talent Award“