Hamburg: Mocambo@20

The Mighty MocambosDas Hamburger Label Mocambo feiert sein 20-jährges Jubiläum am 30. Mai mit einem einmaligen Filmkonzert im Metropolis-Kino. Gegründet von Vinyl-Enthusiasten für Vinyl-Enthusiasten begann das Label zunächst mit der Produktion von 7-inch-Singles mit Künstler/-innen wie Gizelle Smith, der Bacao Rhythm & Steel Band und den Mighty Mocambos. Mit einem rauen, analogen und manchmal cinematografischen Retrosound hat es sich einen internationalen Ruf im Bereich Funk, Soul und Globalen Grooves erspielt. Zu den neueren Veröffentlichungen gehören die kalifornische Band Sun Atlas und die türkische Sängerin Peki Momés. Desweiteren gab es Kollaborationen mit unter anderen Lee Fields, Erobique, Ice-T und dem James Taylor Quartet. Außer aktuellen Projekten hat das Label auch historische Groove-Perlen von Su Kramer und Peter Thomas veröffentlicht, darunter zuletzt die Doppel-LP „The Tape Masters Vol.2 – Soul Power West Germany“ mit rarem Peter-Thomas-Material.

Musik für reale oder auch imaginäre Filme spielt im Macambo-Katalog eine prominente Rolle, zahlreiche Titel daraus wurden von Film- und Fernsehproduktionen lizenziert, darunter der Spielfilm „Anatomie eines Falls“ mit Sandra Hüller und die US-amerikanische TV-Serie „Better Call Saul“. Um die fruchtbare Beziehung zwischen Label und Leinwand zu zelebrieren, wurde mit dem Lichtkünstler Harm Bremer das Konzert-Konzept zum 20. Geburtstag entwickelt. Die musikalische Hauptrolle spielt dabei die Hausband The Mighty Mocambos mit neuen, live zur Filmprojektion gespielten Arrangements, unterstützt von vielen Gästen und gefolgt von einer Aftershow-Party mit Vinyl-DJs und Ausstellung. Zum Jubiläum erscheinen außerdem neue Singles von Sun Atlas und als Sensatiönchen die Vinyl-Erstveröffentlichung von Donna Summers erster Solo-Aufnahme: „Black Power“, gesungen auf Deutsch und begleitet vom Peter-Thomas-Orchester.

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Mocambo Records