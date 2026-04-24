Berlin: Harmonica Fen Festival

Wu WeiIn der Berliner Kulturbrauerei findet vom 29. bis 31. Mai zum dritten Mal das Harmonica Fen Festival statt. Die biennal abgehaltene Veranstaltung präsentiert in diesem Jahr unter dem Motto „Network“ wieder den Facettenreichtum der Mundharmonika und ihrer weltweiten Verwandten. Den Anfang macht die Niederländerin Hermine Deurloo im Duett mit Anton Goudsmit (Gitarre). Zu den weiteren Highlights gehören unter anderem das Quartett der Brasilianerin Indiara Sfair und des Gitarristen Tiago Juk, die träumerischen Klänge von Yotam Ben-Or (mit Gitarrist Shachar Elnatan), die Country-Blues-Formation John Henry sowie das finnische Quartett Sväng, das ausschließlich mit Mundharmonikas aller Register besetzt ist.

Bei neun Konzerten an drei Tagen stehen nicht nur internationale Spezialisten und Spezialistinnen des praktischen Tascheninstruments auf der Bühne von Kesselhaus und Maschinenhaus, sondern mit dem Sheng-Virtuosen Wu Wei auch ein Vertreter der fernöstlichen Blaskunst. Er wird mit dem Free Reeds Allstar Ensemble das Abschlusskonzert bestreiten. Bis dahin erwartet das Publikum eine handverlesene Revue des internationalen Harmonikatums, chromatisch oder diatoniosch, folkloristisch oder avantgardistisch, improvisiert oder komponiert. Ergänzt wird das Programm um Workshops, Jamsessions und Meisterklassen, in denen die Musiker/-innen Wissen aus ihren Spezialgebieten teilen, darunter die ebenfalls im Konzertprogramm auftretenden Seth Shumate („Pre-war harmonica history, styles and technique“), Jouko Kyhälä (Sväng, „Finnish traditional music on harmonicas“) und Mikael Bäckman von John Henry.

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Harmonica Fen Festival