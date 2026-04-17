RIP: Asha Bhosle

Asha BosleSie war die bekannteste Sängerin, die Indien je hatte, über Jahrzehnte prägte ihre Stimme das Bollywood-Kino. Nun ist Asha Bhosle am 12. April im Alter von 92 Jahren in Mumbai gestorben. In ihrer acht Dekaden anhaltenden Karriere nahm sie 12.000 Lieder in Hindi, Marathi, Bengali, Tamil, Gujarat und weiteren Sprachen Indiens auf. Dabei kam meistens das Playback-Verfahren zum Einsatz, und so lieh sie durch den Synchrongesang ihre unverwechselbare Stimme unzähligen weiblichen Stars der Bollywood-Industrie. Bhosle wurde 1933 in eine musikalische Familie geboren, ihre Schwester Lata Mangeshkar (verstorben 2022) wurde ebenfalls eine äußerst populäre Bollywood-Interpretin, die aber einen eher klassischeren Stil verkörperte. Bereits 1943 sang Bhosle ihren ersten Song für den Film „Majha Bal“, Hits hatte sie mit „Aaiye Meherbaan“ (1958), „Parde Mein Rehne Do“ (1968) oder „Dum Maro Dum“ (1971), herausragend waren ihre Duette mit Mohammad Rafi.

Ihre experimentellen und revolutionären Bollywood-Songs entstanden oft in Partnerschaft mit dem Komponisten RD Burman, ihrem späteren Ehepartner. „Er hat mein Stimmspektrum als Sängerin entdeckt, mich dazu gebracht, die innersten Tiefen meiner eigenen Stimme zu erkunden. Es war mir vorher völlig unbekannt, dass ich mit einer solchen Geschmeidigkeit in der Kehle singen konnte“, sagte Bhosle 2023 in einem Interview. Über das Filmfach hinaus war die zweifach für einen Grammy nominierte Bhosle auch im Folk und Pop tätig, öffnete die indische Musik fürs Zeitgenössische. 1991 duettierte sie mit Boy George in „Bow Down Mister“, Cornershop nahmen mit „Brimful Of Asia“ ein Tributalbum an sie auf, das Kronos Quartet arbeitete ebenfalls mit ihr. 2007 nahm die Cricket-Anhängerin sogar eine Single mit dem australischen Spieler Brett Lee auf, und ihre letzte Kollaboration erfolgte dieses Jahr für die Gorillaz und deren Album „The Mountain“. Als Geschäftsfrau war Bhosle ebenfalls aktiv: Die Restaurantkette „Asha’s“ in Dubai und Großbritannien geht auf ihre Gründung zurück. Noch mit 90 stand sie für ihr Jubiläumskonzert drei Stunden lang in Dubai auf der Bühne.