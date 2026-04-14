Kölner Kulturpreis: Hans Martin Müller

Hans Martin MüllerSeit seiner Gründung 1998 vertritt der Kölner Kulturrat verschiedene Fördervereine und -Institutionen aus Köln und hat sich seitdem zu einer zentralen Institution der Kulturlandschaft in dieser Großstadt entwickelt. Ein wichtiges Instrument seiner Arbeit ist der Kölner Kulturpreis, der jährlich in verschiedenen Kategorien an Kulturschaffende verliehen wird – 2017 wurde zum Beispiel das Leitungsteam vom Stadtgarten in der Kategorie „Kulturmanager des Jahres“ damit ausgezeichnet. „Mit dem Kölner Kulturpreis würdigen wir seit 2010 die herausragende Vielfalt und Qualität der Kulturszene in unserer Stadt und setzen Impulse für ihre weitere Entwicklung“, so Bruno Wenn, Vorsitzender des Kölner Kulturrates.

Kürzlich gab man bekannt, dass der Gründer und langjährige Betreiber der Kölner Spielstätte LOFT, Hans Martin Müller, den Ehrenpreis des Kölner Kulturpreises erhalten wird. Viele Jahre war Müller stellvertretender Soloflötist im WDR Sinfonieorchester und Dozent der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Zudem managte er das LOFT, das seit 1989, nach einigen Umzügen, tatsächlich ein Loft im Kölner Stadtteil Ehrenfeld sein Zuhause nennt. Dort waren Künstler/-innen des Creative Jazz und der Improvisationsmusik aus aller Welt zu hören, zudem war es Homebase für die Kölner Szene. Neben dem Konzertsaal gibt es ein Tonstudio, in dem mehr als 1.000 Alben aufgenommen wurden. Müller und seit 2019 dessen Sohn Benedikt machten das LOFT zu einer wichtigen Spielstätte in Deutschland. Die Preisverleihung findet am 19. Mai im COMEDIA Theater in Köln statt.

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