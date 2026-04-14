Berlin: TransTraditionale

Cymin SamawatieAls künstlerische Praxis kombiniert und transformiert Transtradition einzelne Stilelemente, in der Musik findet transtraditonelles Arbeiten vor allem zwischen fixen Stiltraditionen statt. Dort setzen die Sängerin Cymin Samawatie und der Schlagzeuger Ketan Bhatti mit ihrem gemeinsam geleiteten Trickster Orchestra an. Von Beginn an war es ihr Ziel, herausragende Solist/-innen verschiedener Musiktraditionen in einer neuen Form kollektiv geschaffener, zeitgenössischer Musik zu vereinen. Die Multiplikation der Perspektiven sollte zur Vervielfachung der künstlerischen Möglichkeiten führen, um kreative Tiefe und Komplexität in der zeitgenössischen Musik zu finden.

Mit TransTraditionale – Musikfest der globalen Gegenwart startet das Trickster Orchestra ein neues Festival. Unter der künstlerischen Leitung von Samawatie bringt es vom 24. bis 26. April im Berliner Radialsystem virtuose Solist/-innen globaler Musiktraditionen, zeitgenössische Komponist/-innen und mit innovativen Instrumentierungen arbeitende Orchester und Ensembles der postmigrantischen Gegenwartsmusik zusammen – und feiert diese als revolutionäre Kraft im zeitgenössischen Musikgeschehen. Musik jenseits des westlich geprägten Kanons, multiplizierte Ausdruckskraft, Klänge der Grenzüberschreitung und radikale Verwandlungen führen zu neuen und komplexen Sounds und Texturen.

Neben dem Trickster Orchestra finden sich im Programm der TransTraditionale zum Beispiel Amen Feizabadi, Amir Ahmadi, das AsianArt Ensemble, Beyond the Roots, Cansu Tanrıkulu, DJ İpek, das Joolaee Trio, Julia Biłat, Masaa, Nick Dunston und Tobias Delius. Zudem setzt man sich während des Festivals auch mit aktuellen politischen Fragen von postmigrantischen Perspektiven und transtraditioneller Aufführungspraxis auseinander.

Weiterführende Links

TransTraditionale – Musikfest der globalen Gegenwart