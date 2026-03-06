Birmingham: Mostly Jazz Funk & Soul

Mostly Funk & SoulDas Festival Mostly Jazz Funk & Soul lockt vom 11. bis 13. Juli in den nordenglischen Moseley Park in Birmingham. Zwei englische Landmeilen entfernt vom Zentrum Birminghams können „Brummies“ und ihre Feriengäste an drei Tagen unter freiem Himmel eines dieser Line-ups erleben, wie es sie eben nur auf den britischen Inseln gibt. Zu den Headlinern zählen die jungen Soul-Löwen Jordan Rakei aus Neuseeland bzw. Australien und Jalen N’Gonda aus Maryland, USA, der mittlerweile beim New Yorker Label Daptone unter Vertrag ist. Hier veröffentlichte auch das am Sonntag spielende Trio Thee Sacred Souls 2022 sein Debütalbum „Got A Story To Tell“. Saxofonist Neal Sugarman macht das Daptone-Paket komplett.

Zu den „Elders“ im Programm zählen die Londoner Afro-Funkster von Cymande im Zuge ihrer erneuten Reunion und die hochverdienten Soul II Soul, die die britisch-karibische Sound-System-Kultur in den 1990er-Jahren in farbenfrohe Popmusik übersetzten. Zu den alten Hasen gehören mittlerweile auch die DJs Fabio & Grooverider, die zeitgleich den Triumph von Drum & Bass in England mitgestalteten und nun mit komplettem Outlook Orchestra aufspielen. Passend zur Liebe, die Drum & Bass aus einer neuen Generation entgegenschlägt, spielt Metalhead Goldie ein DJ-Set, ebenso wie Chillout-Kollege Nightmares On Wax und der Weltreisende Will Holland alias Quantic.

Zu weiteren Live-Highlights gehören Auftritte von Sambias Rap-Fürstin Sampa The Great (Big Dada/Ninja Tune), der Space-Jazz-Gilde-Navigatorin Emma-Jean Thackray und der „Geordie-Jazzer“ Knats, als nur eine von zahlreichen lokalen Bands. Ohne leichtfertig mit Klischees hantieren zu wollen, gibt es aber zwei Dinge, die die Menschen im britischen Norden auszeichnen: erstaunliche Resilienz gegenüber dem unbeständigen Wetter und eine lange Liebe für die Schwarze Musik aus den USA. In Moseley Park kommt beides zusammen und zeigt zudem, welche eigenständigen Blüten die Northern-Soul-Tradition mittlerweile hervorgebracht hat.

