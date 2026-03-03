Ruhrgebiet: Klavier-Festival

Diana KrallSeit 1989 findet jedes Jahr das Klavier-Festival Ruhr statt. Dieses Festival bespielt das Ruhrgebiet mehrere Wochen lang mit Klaviermusik von internationalen Größen der Szene ebenso wie von Nachwuchstalenten und Preisträger/-innen renommierter Wettbewerbe. Rund 60 Konzerte finden jährlich statt – in traditionsreichen Konzertsälen, in Industriedenkmälern, auf Kleinkunstbühnen und in Museen. Ob Wiener Klassiker, Barock, Romantik oder zeitgenössische Musik, ob Jazz oder Pop, Solorezital, Kammermusik, mit Band oder Orchester oder Klavier & Elektronik – das Klavier-Festival Ruhr lockt jedes Jahr auf’s Neue mehr als 40.000 Besucher/-innen in die Konzerte. „Das Klavier-Festival Ruhr ist die beste Klavierparty überhaupt!“, ist Klaviervirtuose Igor Levit überzeugt.

Auch dieses Jahr sind vom 7. Mai bis 21. Juli wieder Größen und einige junge Talente des Piano-Jazz live beim Klavier-Festival zu erleben. Den Anfang macht am 13. Mai junge Kubaner Alfredo Rodriguez mit seinem Trio in der Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken, gefolgt von seinem Instrumentalkollegen Michael Wollny aus Deutschland, der mit dem kollaborativen Quartett Landgren/Wollny/Danielsson/Haffner am 20. Mai in Gelsenkirchen zu hören ist. Die in Berlin lebende Pianistin Shuteen Erdenebaatar aus der Mongolei kommt am 12. Juni mit dem Bassisten und Klarinettisten Nils Kugelmann ins Ebertbad nach Oberhausen, während Francesco Tristano und Marialy Pacheco am 29. Juni im Salzlager der Kokerei Zollverein in Essen einen zeitgenössischen Blick auf das Schaffen Bachs preisgeben.

Kurz vor Festivalschluss gibt es am 4. Juli noch einen leisen Paukenschlag, wenn Kanadas Starpianistin Diana Krall in die Grugahalle nach Essen kommt. Und am 16. Juli macht Jason Moran Halt beim Klavier-Festival Ruhr, um im Bochumer Anneliese Brost Musikforum Ruhr solo eigenes Material und Stücke von Fats Waller und Thelonious Monk zu spielen.

Weiterführende Links

Klavier-Festival-Ruhr