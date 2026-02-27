Oberkochen: Jazz Lights

Myles SankoIn Oberkochen werden am 13. März wieder für zwei Wochenenden die Jazz-Lichter angezündet. Im auf vier Abende verteilten Programm der 36. Ausgabe Jazz Lights verbindet sich Jazz mit Soul, Salsa und Latin-Rock. Zur Eröffnung auf Schloss Kapfenburg repräsentiert das Trio des Pianisten und „Jugend jazzt“-Preisträgers 2024 Linus Rebmann die nächste Generation. Den zweiten Teil des Abends bestreitet mit dem 12-köpfigen Salsa-Ensemble der Hochschule für Musik und Darstellende Künste Stuttgart ebenfalls eine junge Truppe. Etwas für die Älteren bietet am 14. März in der Hammerschmiede Königsbronn Gitarrist Siggi Schwarz mit dem Hommage-Programm „The Music of Santana“.

Für die Musik der Gegenwart steht am 20.3. in der Carl-Zeiss-Kulturkantine in Oberkochen der britisch-ghanaische Sänger Myles Sanko, der mit seiner Band sein Album „Let It Unfold“ (213 Music) vorstellt, ein Amalgam aus Jazz, Soul, mit Spuren von HipHop und afrikanischen Elementen. Ähnlich ließe sich, müsste man sie überhaupt vorstellen, die Musik von Joy Denalane beschreiben, die tags darauf am selben Ort das Festival beschließt. Aber sie klingt natürlich ganz nach Joy selbst.

