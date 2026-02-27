Frankfurt: Jazz-Residenz Jakob Manz

Jakob ManzDie Jazz-Residenz von Jakob Manz in der Alten Oper in Frankfurt am Main biegt auf die Zielgerade ein. Am 26. Februar traf der Saxofonist unter dem Programmtitel „Jakob @ School“ auf lokale Nachwuchsensembles: das Percussionensemble Gymnasium Nord, das Frankfurter Schüler-Jazzensemble, die Bigband der Musikschule Frankfurt und die Bigband der Wöhlerschule. Am 1. März beschließt der 24-Jährige die Residenz mit seiner „European Jazz Night“. Zur neunköpfigen Allstar-Besetzung des Abends gehören die britische Tenorsaxofonistin Emma Rawicz, die mongolische Pianistin Shuteen Erdenebaatar, die Cellistin und Sängerin Nesrine, der Posaunist Robinson Khoury und der Balafon-Virtuose Aly Keita.

Nesrine und Keita „erlauben es mir einfach, den Jazz noch mal in ganz anderen Klangfarben zu präsentieren“, freut sich Manz. „Man glaubt gar nicht, was es da auch an rhythmischen Möglichkeiten gibt, die für unsere Ohren in Europa total überraschend sind.“ Der Saxofonist hat auch seine Erinnerungen an Tourneen in Haiti und La Réunion in die Musik dieses Abends mit eingebaut und sagt voraus: „Das wird ein Abend voll mit frischem, energetischem Jazz und interessanten Konstellationen.“

Weiterführende Links

Jazz-Residenz Jakob Manz