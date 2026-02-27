Baden-Baden: Mr. M’s Jazz Club

Peter FesslerZum 18. Mal lädt Mr. M’s Jazz Club in Baden-Baden zum dreitägigen Festival vom 12. bis 14. März. Unter dem Motto „Best Entertainment Jazz“ spielen dort am Eröffnungstag der brasilianische Cantautore Ivan Lins, die Sängerin Céline Rudolph und der Sänger und Gitarrist Peter Fessler. Am Freitag auf der Bühne stehen werden Kennedy, die Sängerin der Band Kennedy Administration, sowie die Frankfurter Sängerin Ni-Ka mit ihrer unverwechselbaren Stimme und modernem deutschem Neo-Soul. Am Samstag sind Claude McKnight von den Vokal-Artisten Take 6 und die französisch-togolesische Sängerin Laura Prince zu Gast.

Begleitet werden alle Künstler-/innen von Mr. M’s All Star Band, zu der unter anderem Gitarrist Bruno Müller und Keyboarder Simon Oslender gehören. Hinter dem Namen Mr. M verbirgt sich bekanntlich der Sänger, Entertainer und Festivalgründer Marc Marshall. Einmal im Jahr kreiert er die nicht zuletzt von den Auftretenden geschätzte Atmosphäre eines „Wohnzimmers der Stars“. „Artist in Residence“ und deswegen an jedem Abend mit dabei ist in diesem Jahr Nathan East, Gründungsmitglied der Fusion-Band Fourplay sowie Eric Claptons berühmter Mitstreiter am Bass.

Weiterführende Links

Mr. M’s Jazz Club