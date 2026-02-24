Enjoy Jazz: Erste Namen

Melody GardotSeit 1999 findet jährlich im Herbst über einen Zeitraum von fünf bis sechs Wochen im Raum Rhein-Neckar das Festival Enjoy Jazz statt. Im Laufe seiner Geschichte hat sich Enjoy Jazz zu einem international bedeutenden Festival für Jazz und aktuelle Musik entwickelt. Ist man im ersten Jahr mit gerade Mal 15 Konzerten gestartet, so sind es mittlerweile mehr als 60 Veranstaltungen, die nicht mehr nur in den drei Hauptspielstätten, dem Karlstorbahnhof in Heidelberg, der Alten Feuerwache in Mannheim und dem BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen, ausgetragen werden, sondern auch in vielen Konzertsälen und Clubs der Metropolregion stattfinden. Mehr als 20.000 Besucher/-innen kommen jahrjährlich zu Enjoy Jazz und erleben im Rahmen dieses Festivals Konzerte mit den Größen des Jazz (und darüber hinaus) ebenso wie sie die regionale Vielfalt der verschiedenen Jazzszenen vor Ort kennenlernen.

Dieses Jahr wird Enjoy Jazz zum 28. Mal vom 2. Oktober bis zum 7. November ausgetragen. KÜrzlich ist das erste Konzert der diesjährigen Ausgabe in den Kartenvorverkauf gegangen. Die US-amerikanische Jazzsängerin und Songwriterin Melody Gardot wird am 5. November ihr Festivalkonzert in Ludwigshafen spielen, das ein Highlight im Programm von Enjoy Jazz 2026 zu versprechen wird. Zudem hat man weitere Namen von Acts bekannt gegeben. So werden der Elektro-Musiker Apparat und die Dark-Jazzer von Bohren & Der Club of Gore ebenso in die Region Rhein-Neckar kommen wie die beiden US-Amerikaner/-innen, Sängerin Lizz Wright und Pianist Sullivan Fortner mit seinem Trio. Das komplette Programm wird im April veröffentlicht.

