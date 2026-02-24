USA: Jazz Legacies Fellows

Marilyn CrispellDie US-amerikanische „Mellon Foundation“ und die „Jazz Foundation of America“ (JFA) haben kürzlich die zweite Runde mit Namen der „Jazz Legacies Fellows“ bekannt gegeben. Zwölf Künstlerinnen und Künstler werden 2026 geehrt, deren Werke die Entwicklung des Jazz in den USA und darüber hinaus nachhaltig geprägt haben. „Die Fellows des Jahrgangs 2026 repräsentieren herausragende Leistungen über Generationen und Stilrichtungen hinweg“, heißt es in der Pressemitteilung: „von Avantgarde und Free Jazz über Hardbop und Fusion bis hin zu Vocal-Jazz. Gemeinsam verkörpern die zwölf Fellows mehr als sechs Jahrzehnte künstlerischer Exzellenz an Saxofon, Bass, Flöte, Klavier, Posaune, Gesang und weiteren Instrumenten.“

Das 2025 durch die „Mellon Foundation“ finanzierte und von JFA umgesetzte Programm würdigt die Lebensleistung von Jazzmusiker/-innen. Jede Stipendiatin und jeder Stipendiat bekommt als „Jazz Legacies Fellow“ eine Summe in Höhe von 100.000 US-Dollar ausgezahlt. Mit diesem Fellows-Programm soll nicht nur der Fokus auf historische Leistungen im Jazz gerichtet werden, sondern auch die kreative Vielfalt dieser Musik gewürdigt werden. 2026 fiel die Wahl unter anderem auf die Sängerin Dee Alexander, den Pianisten Kenny Barron, den Saxofonisten Gary Bartz, die Pianistin Marilyn Crispell, den Saxofonisten Archie Shepp und den Bassisten Buster Williams.

„Das ,Jazz Legacies Fellowship‘ ist eine seltene und bedeutsame Investition in Künstler/-innen, die den Jazz seit Jahrzehnten weitertragen“, sagt die Pianistin Kris Davis als Jury-Mitglied. „Das Stipendium würdigt das Lebenswerk und bekräftigt zugleich, dass die Stimmen dieser Musiker/-innen für die Zukunft des Jazz unerlässlich sind.“ Die Präsidentin der „Mellon Foundation“, Elizabeth Alexander, fügt hinzu: „Diese zwölf neuen Stipendiat/-innen, die über viele Jahre hinweg als außergewöhnliche Künstler/-innen die Kraft und die Möglichkeiten des Jazz eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, inspirieren uns immer wieder mit ihrer kreativen Innovationskraft.“

Weiterführende Links

„Jazz Legacies Fellowship“