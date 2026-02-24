Stuttgart: Winterjazz 2026

Carlotta Armbruster TrioSeit 50 Jahren schon gibt es die IG Jazz Stuttgart. 1976 gegründet, ist es das Ziel dieses Vereins, Sprachrohr für die Belange der unterschiedlichen Jazzakteur/-innen in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs zu sein, die regionalen Musiker/-innen zu vernetzen und so vorhandene Potenziale auszuschöpfen. Die IG Jazz veranstaltet Konzerte in den Clubs und Spielstätten der Stadt, wie zum Beispiel im BIX Jazzclub oder der Kiste, außerdem stehen jährlich die Stuttgarter Jazztage und das Festival Winterjazz an. Abgerundet wird die Arbeit des Vereins durch die Organisation des IG Jazz Orchestras, zudem wird das JugendJazzOrchester Stuttgart betreut und der Jazzbus regelmäßig initiiert.

Am kommenden Wochenende, vom 27. Februar bis 1. März, findet nun zum dritten Mal das Festival Winterjazz im Kulturbunker Stuttgart statt, und leitet somit in die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der IG Jazz. An den drei Abenden gibt es je zwei Konzerte mit Stuttgarter Musiker/-innen. Den Auftakt macht das Trio der der Posaunistin Carlotta Armbruster mit rhythmisch raffinierten Kompositionen, gefolgt vom Quartett Akrobat der Bassistin Judith Goldbach mit seiner kammermusikalisch inspirierten Klangwelt. Weiter geht es am Samstag mit Inner:Plant um den Saxofonisten Daniel Roncari und dem Trio Space In Between um den Drummer Marco Sickinger. Der Sonntag wird dann leise und atmosphärisch nahezu intim. Zwei Duos kommen dann auf die Bühne im Kulturbunker: Roof Songs mit Vibrafon (Dizzy Krisch) und Bass (Karoline Höfler) sowie sDelta: mit Saxofon (Marcus Weiss) und Live-Elektronik (Reinhold Breig) setzen einen Schlussakzent auf die dritte Ausgabe von Winterjazz Stuttgart.

