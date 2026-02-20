Winterthur: Afro-Pfingsten

Queen OmegaDas Festival Afro-Pfingsten in Winterthur, das in diesem Jahr vom 20. bis 25. Mai stattfindet, hat das Line-Up seines Hauptprogramms bekannt gegeben. Dieses Mal richtet man sich im Fokus nach Äthiopien aus. Die Eröffnung gestaltet der Multi-Instrumentalist Elija Tamou, ein Schweizer mit äthiopischen Wurzeln, dessen Musik sich zwischen Electro und Soul einpendelt. Afro-Soul mit elektronischen Zutaten ist auch die Klangwelt von Siselabonga. Der dritte Festivaltag gehört dem Reggae: Hier ist mit Queen Omega eine starke Stimme des Roots Reggae gebucht, Jah‘Mila öffnet das Genre in Richtung Jazz und Soul.

Am Samstag wird Afrofuturism großgeschrieben. Hier lassen sich IBAAKU mit experimentellen Klangcollagen und Kabeaushé mit einer „multisensorischen Performance“ entdecken, die „die Grenzen zwischen Konzert, Kunstinstallation und Clubkultur auflöst“. Am Abschlusstag treten Ethiocolor und die Soweto-Stars BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness) mit einem Mix aus Funk, HipHop und Spiritualität auf. Zu Afro-Pfingsten gehören weiterhin DJ-Sets, und erstmals wird auch ein Tanz- und Musikcontest integriert.

