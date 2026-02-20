München: Jazz im Bergson

Marco MezquidaAm 7. März beginnt mit einem Auftritt des Pianisten Marco Mezquida die neue Konzertreihe Jazz thing at Bergson. Der 38-jährige Menorquiner stellt mit Martin Melendez (Cello) und Aleix Tobías (Percussion) das neue, gemeinsame Album „Tactíl“ vor. Der Name ist Programm und verspricht sensible, zärtliche und virtuose Schwingungen von Saiten und Membranen für Ohren und Geist. Die Konzertserie im Elektra Tonquartier im Münchner Kunstkraftwerk Bergson wird mit jeder Print-Ausgabe der Jazz thing fortgesetzt. Aber auch an anderen Abenden steht in „Europas klügstem Konzertsaal“ regelmäßig Jazz auf dem Programm: So präsentiert dort am 15. März das Kopenhagener Duo Jonathan Bremer (Kontrabass) und Morten McCoy (Klavier) sein meditatives, von Dub und Jazz gleichermaßen inspiriertes Programm „Kosmos“.

Pianist Omer Klein hat sein langjähriges Trio während seiner Residenz in der Frankfurter Alten Oper zum Sextett erweitert: Klein und The Poetics füllen das Elektra Tonquartier am 21. März mit „frei atmender Kollektivmusik“, in der sich Jazz subtil mit Elementen jüdischer, afrikanischer und lateinamerikanischer Musik verflicht. Theo Croker bedarf keiner Vorstellung. Der Trompeter und Sänger absolviert noch bis zum 22. Februar eine Residenz im New Yorker Smoke Jazz Club, bevor er einmal mehr auf Europa-Tournee geht, die ihn am 27. März ins ehemalige Heizkraftwerk Bergson führt. Das am 9. Mai auftretende Obradovic-Tixier-Duo liefert sich seit 2016 virtuose Katz- und Mausspiele an Schlagzeug (Lada Obradovic) und Piano (David Tixier) sowie weiteren Percussion- und Tasteninstrumenten von Fender Rhodes und Moog bis Mbira und Glockenspiel. Für die Kooperation der NDR Bigband mit dem Quartett TOYTOY und ihr Amalgam aus Orchester-Jazz und Hip-Hop-Grooves am 13. Juni sind gleich zwei Konzerte angesetzt, eines für 18.00 Uhr, ein weiteres um 20.30 Uhr.

