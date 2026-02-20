Lesung: Ohren auf Weltreise

Bassekou Kouyaté & Amy SackoDas Duo Bassekou Kouyaté und Amy Sacko geht mit dem Autor Stefan Franzen auf eine kombinierte Konzert- und Lesereise. Unter dem Titel „Ohren auf Weltreise – Geschichten & Klänge aus Westafrika“ gastiert das Gespann am 14. März in der Reithalle Offenburg (20 Uhr) und am 15. März im Kommunalen Kino Freiburg (19 Uhr). Kouyaté ist weit über die Grenzen seines Heimatlandes Mali bekannt als Virtuose der westafrikanischen Spießlaute Ngoni – und als ihr Erneuerer: Als erster spielte er das Instrument wie ein Gitarrist im Stehen. Nach fünf Alben mit seiner international tourenden Band Ngoni Ba entstand in Zusammenarbeit mit seiner Ehefrau Sacko als Sängerin das kammermusikalische Album „Djudjon“, eine Hommage an seine Eltern und die Kultur der Griots, der seine Musik entstammt.

Kurzweiligen Kontext zum Konzert offeriert vorab Jazz-thing-Autor Franzen. Er liest vor dem Live-Set Auszüge aus seinem Buch „Ohren auf Weltreise – Mit 366 globalen Musikgeschichten durchs Jahr“ (Hannibal Verlag) mit Klangbeispielen und Bezügen zu Griots, Ngonis, Blues, kubanischer Musik und eigenen Reiseimpressionen aus Westafrika. Das 2024 erschienen Buch ist konzipiert als musikalische Weltreise im eigenen Ohrensessel. 366 Kapitel, eines für jeden Tag, führen außer nach Westafrika auch nach Brasilien, Norwegen, Katalonien und Istanbul. Ergänzt wird es um wichtige Geburts- und Jahrestage und O-Töne aus Interviews mit zahlreichen Künstler/-innen, die der Autor im Lauf seiner Reisen führte.

