Hamburg: TAoMe

Das Branchentreffen The Art of Music Education (TAoMe) feiert Jubiläum: Die zehnte Ausgabe des seit 2008 biennal abgehaltenen Symposiums findet vom 4. bis 6. März tagsüber im Hamburger KörberForum, die Abendveranstaltungen in der Elbphilharmonie statt. Die Fachveranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Titel „Out of Control – (Mit-)Verantwortung“. In Gesprächen, Vorträgen und Workshops stellen sich Expertinnen und Experten aus Lehre, Forschung und Praxis laut Presseerklärung der „Frage, welche Rolle Kulturinstitutionen in einer Gesellschaft spielen können, wenn sicher geglaubte Wertegerüste massiv ins Wanken geraten? Welche Versprechen machen Kulturinstitutionen den Menschen – und können diese erfüllt werden? Wie gelingt es, die Konzertkultur lebendig, vielfältig und für ein sich veränderndes Publikum attraktiv zu gestalten? Wo liegen die Chancen und Grenzen partizipativer Formate?“

Eine Keynote des Soziologen Harald Welzer über „Kultur und Entzivilisierung – eine Standortbestimmung auf schwankendem Grund“ eröffnet das Symposium am 4. März. Zu den Diskutierenden und Vortragenden am ersten Tag gehören Constanze Wimmer, Professorin für Musik- und Kunstvermittlung an der Universität Mozarteum Salzburg, die Musikerin Katherine Zeserson und Lydia Grün, Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater München. Zu den „Möglichkeiten und Grenzen der partizipativen Kulturarbeit“ kommen am zweiten Tag unter anderem Teresa Hähn (Act Aware e.V.), Louisa-Dominique Riedel (Otto-Beisheim-Stiftung) und Anja Adam (Foyer Publique Theater Basel) sowie Steven Walter, Intendant des Beethovenfests Bonn im Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Martin Zierold zu Wort. Nach so viel Theorie leitet am Abend das Konzert „Elbphilharmonie Jazz Academy Reloaded“ im Großen Saal der Elbphilharmonie zum praktischen Teil des Programms über. Auch der dritte Tag widmet sich Einblicken in die Praxis, mit einer Keynote des Soziologen Aladin El-Mafaalani über die Bruchlinien in unserer Gesellschaft und einem Abschlussvortrag von der Intendantin des Hamburger Thalia Theaters, Sonja Anders.

Weiterführende Links

The Art of Music Education