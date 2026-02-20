Buch: Cosmic Music

Cosmic MusicAm 3. März erscheint die erste Monografie über Alice Coltrane. „Cosmic Music – The Life, Art, and Transcendence of Alice Coltrane“ (Da Capo Press) des Musikjournalisten Andy Beta ist eine umfassende Darstellung des Lebens und Werkes der Pianistin, Organistin, Harfenistin und Komponisten, die lange Zeit als „Witwe von John Coltrane“ unterbewertet wurde. Ohne die Bedeutung der Coltranes als „Power Couple“ des spirituellen Jazz zu vernachlässigen, verspricht die Biografie eine eigenständige Betrachtung von Alices McLeods (so ihr Mädchenname) Werdegang vor ihrer Begegnung mit ihrem zweiten Ehemann John Coltrane, der sie auch nach Paris führte. Hier nahm die klassisch ausgebildete Pianistin unter anderem Unterricht bei Bud Powell. Zurück in Detroit spielte sie nach einer kurzen ersten Ehe unter anderem im Duo mit dem Vibrafonisten Terry Pollard und in der Band von Terry Gibbs.

Ebenso viel Raum nimmt ihre musikalisch reichhaltige Karriere nach John Coltranes Tod 1967 ein. Nach einer Reihe von Alben für Impulse! und Warner kehrte die zum Hinduismus konvertierte Musikerin der Industrie den Rücken und widmete sich ausschließlich ihrem Vendata-Zentrum, das sie in San Francisco gegründet hatte und später in Los Angeles weiterführte. Auch hier komponierte sie weiterhin Musik, die nach ihrem Tod im Jahr 2007 zur Entdeckung durch eine neue Generation von Musiker/-innen und Fans mit beitrug. Ihr letztes Album mit weltlicher Musik „Transliniear Light“ (Impulse!/Universal) erschien 2004, mit ihrem Sohn Ravi als Produzenten und Begleitmusiker. In den Pressestimmen zu „Cosmic Music“ schreibt der Sonny-Rollins-Biograf Aidan Levy: „Mit lyrischer Prosa und filmreifer Erzählkunst nimmt uns Andy Beta mit auf eine Reise auf den Spuren einer der bedeutendsten musikalischen Innovatorinnen und spirituellen Führerinnen des letzten Jahrhunderts. Er zeichnet den kosmischen Weg von Alice McLeod nach, die zu Alice Coltrane und schließlich zu Swamini Turiyasangitananda wurde.“

