Paris: Gesangswettbewerb

Malou OheixDie 27-jährige Französin Malou Oheix ist Siegerin des diesjährigen Internationalen Gesangswettbewerbs der Herbie Hancock Foundation. In Kooperation mit der Fondation Luis Vuitton fand der Wettbewerb am 11. Oktober zum ersten Mal außerhalb der USA statt. Neben Kollaborationen mit dem Pianisten Sylvain Le Ray oder der Singer/Songwriterin Julie Erikssen ist Oheix Sängerin des Global-Groove-Quartetts Tribeqa aus Nantes, das 2025 mit „Sumu“ sein viertes Album veröffentlichte. Sie setzte sich im Finale, unter anderem mit einer Interpretation von Michael Breckers „Madame Toulouse“, gegen die zweitplatzierte Georgia Heers und die drittplatzierte Lucy-Anne Daniels durch und gewann ein mit 50.000 US-Dollar dotiertes Stipendium. Die prominent besetzte Jury bestand aus Dee Dee Bridgewater, Roberta Gambarini, Angélique Kidjo, Gretchen Parlato und Gregory Porter.

Bei der Veranstaltung in der vom Architekten Frank Gehry entworfenen Fondation Louis Vuitton in Paris wurde außerdem der Trompeter und Bandleader Arturo Sandoval mit dem „Maria Fisher Founder’s Award“ des Herbie Hancock Institute of Jazz geehrt, der ihm von Hancock persönlich überreicht wurde. Damit ist die glamouröse Gästeliste noch nicht zu Ende: Zur Gratulation spielte ein Allstar-Ensemble, bestehend aus John Beasley, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, Nils Landgren, John Patitucci und Walter Smith III. Ehrengast war Star-Dirigent Gustavo Dudamel, durch den Abend führte als Moderator der Schauspieler Jeremy Irons.

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Herbie Hancock Institute of Jazz