Konstanz: Jazzherbst

Munich Composers CollectiveIn Konstanz beginnt am 28. Oktober der 47. Jazzherbst. An vier Tagen präsentiert das Festival im Kulturzentrum am Münster eine anspruchsvolle Mischung aus internationalen und regionalen Projekten und musikalischen Konstellationen. Auf der Webseite des ausführenden Jazzzclub Konstanz heißt es: „Auch beim 47. Jazzherbst begleiten wir Musikerinnen und Musiker auf ihrem künstlerischen Weg und sind gespannt, welche Überraschungen sie uns mit den neuen Programmen bieten werden. Wir präsentieren verschiedenste Formation vom Duo bis zur Bigband, meist in Doppelkonzerten. Wir haben einige Musikerinnen und Musiker eingeladen, die wir auf ihrem Weg schon länger begleiten. Teilweise arbeiten wir schon seit Jahrzehnten, seit deren Jugend, mit ihnen zusammen und freuen uns, dass sie mit immer noch der gleichen Energie und Neugierde wirken.“

Zum Auftakt spielen ein prominent besetztes Quartett um Stammgästin und Saxofonistin Co Streiff und Trompeter Russ Johnson sowie das Quartett In Cahoots, 2016 gegründet vom Holzbläser und Komponisten Frank Gratkowski und komplettiert durch Philipp Zoubek (Piano, Synth) Robert Landfermann (Bass) und Dominik Mahnig (Schlagzeug). Mit Joe Sachse (Gitarre) und Joe Hertenstein (Schlagzeug) treffen am 29. Oktober zwei Joes auf eine transatlantische Supergruppe, bestehend aus Francois Lindemann (Piano), Eddie Henderson (Trompete), Greg Osby (Saxofon), Robin Eubanks (Posaune), Heiri Känzig (Bass) und Alvin Queen (Schlagzeug). Nicht nur über diesem Konzert schwebt der Geist der großen Geburtstagskinder des Jahres, Miles Davis und John Coltrane.

Das dritte Doppelkonzert am 30. Oktober ist ein Double Feature für den Saxofonisten Moritz Stahl, der an diesem Abend mit zwei Projekten auf der Bühne steht: Das Quintett Dream Sequenzer interpretiert in einem exklusiven Konzert die Musik seines Albums „Traumsequenz“ (Unit Records), beim anschließenden Konzert des Bel Art Trio Plus 2, in dem Stahl neben Gregor Hübner (Violine, Piano), Leonard Huhn (Gitarre), Veit Hübner (Bass) und Patrick Manzecchi zu hören ist, begegnen sich zwei Musikergenerationen. Die Geschichte des Bel Art Trios reicht zurück ins Jahr 1988. Am 31. Oktober kehrt Prof. Gregor Hübner noch einmal zurück auf die Bühne, die am letzten Tag allein dem von ihm geleiteten Munich Composers Collective gehört. Bestehend aus Studierenden und Alumni des Jazzinstituts und der Klassikabteilung der Musikhochschule München, spielt das Ensemble ausschließlich Originalkompositionen aus den eigenen Reihen.

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Jazzclub Konstanz