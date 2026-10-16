Start: Deutscher Jazzpreis 2027

Deutscher JazzpreisAm 2. Juni 2027 wird zum siebten Mal der Deutsche Jazzpreis vergeben. Nachdem die Verleihung in den letzten Jahren zumeist in Köln oder Bremen stattfand, erfolgt sie im kommenden Jahr im Schauspiel Leipzig und damit erstmals in Sachsen. Dazu schreibt Katja Lucker, Geschäftsführerin der federführenden Initiative Musik in der Presseerklärung: „Leipzig hat eine starke Jazzszene und bietet damit einen passenden Rahmen für den Deutschen Jazzpreis. Die Stadt steht für eine große Offenheit und Vielfalt, die auch den Jazz auszeichnet. Wir freuen uns, diese Vielfalt in diesem Jahr gemeinsam mit den Leipziger Akteur:innen sichtbar zu machen“.

Im Rahmen des Deutschen Jazzpreises 2027 werden insgesamt 19 Auszeichnungen vergeben, davon 16 in nationalen und drei in internationalen Kategorien. Jede Auszeichnung ist mit mindestens 10.000 Euro dotiert, auch Nominierte werden mit mindestens 1.000 Euro gewürdigt. Für neun der insgesamt 19 Kategorien können Künstler:innen, Ensembles, ihre Labels und Managements, sowie Promoter:innen, Journalist:innen, Festivalorganisator:innen, Rundfunkanstalten und Musikvermittler:innen aus dem In- und Ausland ab dem 26. Oktober ihre Bewerbungen einreichen. Dies gilt für die nationalen Kategorien Großes Ensemble des Jahres, Album des Jahres, Debüt-Album des Jahres, Festival des Jahres, Komposition/Arrangement des Jahres, Journalistische Leistung und Musikvermittlung und Teilhabe, sowie Bestes Album und Bestes Debüt-Album international. Die Bewerbungsphase endet am 30. November, 23:59 Uhr. Eingereicht werden können herausragende und innovative Leistungen aus dem Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 30. November 2026. Für die anderen Kategorien obliegen die Nominierungen verschiedenen Fachjurys.

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