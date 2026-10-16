Auf Tour: Pablo Ziegler

Pablo ZieglerEr ist der letzte noch lebende Musiker des legendären Quintetts von Astor Piazzolla, zu hören auf stilbildenden Einspielungen wie „Hora Zero“ oder „La Camora“: Der argentinische Pianist Pablo Ziegler ist im Oktober und November auf Tournee im deutschsprachigen Raum. Ziegler hat den Tango Nuevo von Piazzolla weiterentwickelt, bereichert das Erbe mit einer noch größeren Öffnung hin zur Klassik und zum Jazz. Er hat seit Piazzollas Tod in verschiedensten Formationen gespielt, trat selbst mit dem Metropol Orkest auf.

Deutschland und Österreich besucht er mit seinem Trio, in dem Hector Del Curto Bandoneón spielt und Claudio Ragazzi den Gitarrenpart übernimmt. Mit diesem Trio hat er für die Platte „Jazz Tango“ einen Latin Grammy erhalten. Bereits 2011 erhielt Ziegler für seine Arbeit als Musikdirektor, Arrangeur und Pianist für den Bassbariton-Opernstar Erwin Schrott einen Echo Klassik Award. Die Tourtermine sind Ludwigshafen, Enjoy Jazz (21.10.), Berlin, Zig Zag Hall (23.10.), Gütersloh, Theater (4.11.), Kassel, Theaterstübchen (6.11.), Wien, Porgy & Bess (9.11.) und Neuburg, Birdland (14.11.).

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