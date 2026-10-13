Hamburg: JazzHall@5

JazzHall HamburgFünf Jahre nach ihrer Eröffnung im Sommer 2021 hat sich die JazzHall Hamburg als wichtiger Konzertort und kreativer Treffpunkt der deutschen Jazzszene etabliert. Was ursprünglich als Projekt zur Stärkung der Jazzausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) konzipiert wurde, ist inzwischen eine Spielstätte mit internationaler Ausstrahlung. Der nach zweijähriger Bauzeit eröffnete Konzertsaal auf dem Hochschulcampus an der Außenalster hat rund 200 Plätze und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Akustik aus. Studierende der Jazzstudiengänge können erste Bühnenerfahrungen sammeln und begegnen etablierten Musiker:innen aus aller Welt.

Mit der Gründung einer Betriebsgesellschaft entwickelte die JazzHall 2024 ein eigenes, genreübergreifendes Konzertprogramm. Internationale Stars treffen auf junge Talente, Jazz auf Klassik und andere musikalische Ausdrucksformen. Auch Kinder und Jugendliche werden mit speziellen Angeboten an die Musik herangeführt. Die offene Architektur mit ihrer Glasfront zur Außenalster ermöglicht Konzerte auch unter freiem Himmel. Das JazzHall SummerFestival lockte zuletzt rund 6.000 Besucher:innen vor und in die Halle. Die JazzHall ist mittlerweile ein lebendiger Bestandteil der Hamburger Musiklandschaft und ein Ort, an dem Jazz als Ausdruck gesellschaftlicher Offenheit verstanden wird.

„Seit fünf Jahren verbindet die JazzHall musikalische Ausbildung und künstlerische Darbietung auf besondere Weise, beides auf höchstem Niveau“, ist Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Carsten Brosda, der Überzeugung: „Sie bereichert die Musiklandschaft Hamburgs und schafft als Spielstätte für Jazz-Studierende, nationale wie internationale Künstler:innen ein vielfältiges Konzertprogramm, das die ganze Bandbreite des Genres zeigt.“ Und der künstlerische Geschäftsführer der JazzHall, der Bassist Tilman Oberbeck, verweist noch auf einen anderen Aspekt dieser Spielstätte: „Als Jazzmusiker habe ich die prekären Verhältnisse und fehlenden Strukturen der Szene hautnah miterlebt. Gerade vor diesem Hintergrund bin ich sehr glücklich darüber, dass wir die JazzHall nun innerhalb weniger Jahre zu einem Ort entwickelt haben, der bestmögliche Bedingungen für Musiker:innen und Publkikum bietet.“

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