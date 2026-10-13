Bujazzo: Nächste Generation

BujazzoFür viele, die heute die deutsche Jazzszene prägen, war es ein wichtiger Karriereschritt: die Mitgliedschaft im Bundesjazzorchester (Bujazzo). Jetzt sucht das Bujazzo die nächste Generation. Bis zum 3. November können sich junge Jazzmusiker:innen für die Besetzung 2027/28 bewerben. Gesucht werden Instrumentalist:innen für sämtliche Bigband-Positionen sowie Sänger:innen für das Vokalensemble. Alle zwei Jahre wird das Spitzenensemble für den Jazznachwuchs in Trägerschaft des Deutschen Musikrats neu besetzt.

Die auf maximal zwei Jahre begrenzte Mitgliedschaft bietet mehr als nur das Spielen in einer Bigband. In Arbeitsphasen, auf Konzerten und Tourneen sammeln die jungen Musiker:innen erste professionelle Bühnenerfahrung, arbeiten mit renommierten Künstler:innen und Dirigent:innen zusammen und knüpfen Kontakte innerhalb der bundesweiten Jazzszene und darüber hinaus. Workshops zur künstlerischen und beruflichen Entwicklung ergänzen das Angebot. Die Bewerbung erfolgt online. Nach einer Vorauswahl durch eine Jury werden die Kandidat:innen vom 6. bis 8. Januar zum Vorspiel an die Hochschule für Musik und Tanz Köln eingeladen.

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Bujazzo-Audition