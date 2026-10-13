14: Junger Münchner Jazzpreis

LOTTERDrei Bands, drei unterschiedliche musikalische Handschriften: Am 6. November geht der Junge Münchner Jazzpreis in seine 14. Runde. Beim Finale in der Münchner Unterfahrt treten drei Nachwuchsformationen gegeneinander an, die zuvor von einer fünfköpfigen Fachjury ausgewählt wurden. Der vom Verein mucjazz ausgetragene Wettbewerb richtet sich an Jazzmusiker:innen bis 28 Jahre. Die Jury ist unter anderem mit Alma Naidu, Monika Roscher und Oliver Hochkeppel besetzt.

Das Elias Störr Trio aus Köln verbindet Jazz mit Einflüssen klassisch-romantischer Musik. Der Pianist setzt mit der Bassistin Loreen Sima und dem Schlagzeuger Heinrich Eißmann auf ausgefeilte Kompositionen, eingängige Melodien und lebendige Improvisationen. Aus München kommt das Quintett LOTTER um die Bassistin Susi Lotter, das mit eigenen Kompositionen eine Brücke schlägt zwischen zeitgenössischem Jazz, Groove und Melancholie. Die sechsköpfige JOMILA BAND aus Saarbrücken vereint Mitglieder des Bundesjazzorchesters. Sängerin und Bandleaderin Josefine Laub beschäftigt sich in ihren Kompositionen mit politischen und gesellschaftlichen Fragen sowie persönlichen Erfahrungen.

„Zum 14. Mal wird der Junge Münchner Jazzpreis heuer verliehen und damit der Nachwuchsszene aus ganz Deutschland die Chance gegeben, sich vor großem Publikum zu präsentieren und die Öffentlichkeit auf neue Talente aufmerksam zu machen“, so Münchens neuer Oberbürgermeister und Schirmherr des Wettbewerbs, Dominik Krause. „Das stärkt Künstler:innen und Bands und natürlich auch das Ansehen der Jazzstadt München. Umso erfreulicher ist es, dass sich der Junge Münchner Jazzpreis bereits innerhalb kürzester Zeit großes Renommee erworben hat. Das zeigen allein schon die große Zahl und das hohe Niveau der aktuellen Bewerbungen.“

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Junger Münchner Jazzpreis