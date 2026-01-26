Verlosung: The Complete Plugged Nickel Live 1965

The Complete Plugged- Nickel Live 1965Während ihres Auftritts im Chicagoer Plugged Nickel Café im Dezember 1965 beschlossen die Musiker des Miles Davis Quintet in einem Anflug von kreativem Wagemut und ohne Wissen des Bandleaders eine Art „Anti-Musik“ zu spielen. Es war der junge Schlagzeuger Tony Williams, der das damals vorschlug: „Was auch immer von uns erwartet wird, was wäre, wenn es das Letzte wäre, was wir heute spielen?“ Grund für seinen Vorschlag war, dass Williams, Pianist Herbie Hancock, Saxofonist Wayne Shorter und Bassist Ron Carter das Gefühl hatten, nach einem Jahr im Quintett mit dem afroamerikanischen Trompeter nur noch routiniert und formelhaft gespielt zu haben; „genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollten“, wie Hancock betonte.

Davis wusste nichts von diesem Vorhaben. Im Plugged Nickel brauchte es dann eine Weile, bis es der Trompeter begriffen hatte, was seine Musiker planten. Was wiederum Davis’ Band nicht wusste, war, dass Columbia Records einige der Konzerte in Chicago mitschnitt, um die Aufnahmen als Live-Album zu veröffentlichen. Und tatsächlich: Selbst aus der Distanz von 60 Jahren hört man regelrecht die Überraschung der Musiker über die wiedergewonnenen Freiheiten, man spürt, wie sich dieses zweite Quintett von Davis an diesen Dezember-Abenden in Chicago geradezu neu erfand. „Als ich mitbekam, wie die Jungs mir den Boden unter den Füßen wegzogen, wusste ich, es war an der Zeit, richtig loszulegen“, meinte Shorter rückblickend.

Nachdem vor 30 Jahren bereits einmal eine opulente Box mit sieben CDs erschienen war, hat man den 100. Geburtstag von Davis am 26. Mai in diesem Jahr zum Anlass genommen, noch einmal ins Archiv hinabzusteigen und erneut eine CD-Box zusammenzustellen, allerdings mit der ursprünglichen Reihenfolge der Sets in Chicago. Alle acht CDs von „The Complete Plugged Nickel Live 1965“ (Sony) bekommen eigene Covers und sind in einem aufwendig gestalteten Schuber untergebracht. Das 44-seitige Booklet enthält seltene Fotos aus dem Plugged Nickel sowie neue Liner Notes und eine Track-by-Track-Kommentierung von Syd Schwartz, ergänzt durch Bob Blumenthals Original-Essay. Wir verlosen eine „The Complete Plugged Nickel Live 1965“-Box. Schickt uns bis zum 3. Februar eine Mail mit eurer Anschrift und ein paar Sätzen über unsere wöchentlichen Jazz thing News an redaktion@jazzthing.de – und mit etwas Glück könnt ihr diese Box euer Eigentum nennen. Viel Erfolg!