Improviser in Residence: Evi Filippou

Evi FilippouSeit 2008 bespielt ein Jahr lang eine oder ein „Improviser in Residence“ die Stadt Moers und verankert das moers festival fix im Stadtleben. Bisherige Stadtmusikant/-innen waren unter anderem die Saxofonistin Angelika Niescier, die Pianistin Julia Hülsmann, der Saxofonist Hayden Chisholm, zuletzt 2024 die italienische Saxofonistin Virgina Genta und 2025 der belgische Trompeter Bart Maris. Vergangenen Donnerstag, 22. Januar, gab man im Moerser Rathaus die neue „Improviser in Residence“ bekannt: die griechische Expat in Berlin, Evi Filippou. Die 1993 geborene Vibrafonistin und Perkussionistin lebt seit 2011 in Berlin, wo sie klassisches Schlagwerk an der Hochschule für Musik Hanns Eisler studiert hat. Sie ist Mitglied im Andromeda Mega Express Orchestra und spielte unter anderem mit Uli Kempendorff, Chris Dahlgren, der NDR Bigband oder zuletzt mit dem Fuchsthone Orchestra. Zudem ist sie oft im Duo mit dem Bassisten Robert Lucaciu zu hören, ihre eigene Band inEvitable fusioniert griechische Folklore mit einer zeitgenössischen Improvisationsmusik.

„Evi Filippou bewegt sich an der Schnittstelle von Komposition, Improvisation und globalen Musiktraditionen und zählt zu den gefragtesten Stimmen der aktuellen europäischen Jazz- und Improvisationsszene“, ist Festivalleiter Tim Isfort überzeugt: „Mit ihrer künstlerischen Offenheit, ihrem Sinn für überraschende und mitreißende musikalische Begegnungen und ihrer internationalen Vernetzung ist sie die perfekte Botschafterin des moers festivals.“ Moers’ Bürgermeisterin Julia Zupancic verwies indes auf die enge Verbindung zwischen dem Festival, der Stadt und der internationalen Musikszene: „Die Stadt Moers fördert den ,Improviser in Residence‘, weil wir überzeugt sind, dass kulturelle Teilhabe, kreative Vielfalt und künstlerischer Austausch das Leben in unserer Stadt bereichern. Evi Filippou bringt all das mit – ihre Musik, Energie und Leidenschaft für Improvisation wird Moers ein ganzes Jahr lang inspirieren.“ Konzerte mit Filippou und Gästen wird es in Moers zuhauf geben, auch ihr Auftritt beim diesjährigen moers festival vom 21. bis 25. Mai ist gesetzt. Zudem plant sie eine Live-Kino-Performance, besonders am Herzen liegen ihr die avisierten „Listening Sessions“, in denen sie mit dem Publikum vor Ort Musik hören und drüber sprechen will.

