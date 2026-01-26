folkBALTICA: Horizonte

GroupaVom 2. bis 10. Mai steht die deutsch-dänische Grenzregion wieder im musikalischen Fokus, wenn die folkBALTICA hüben und drüben über verschiedenste Bühnen geht. Dieses Mal steht das Festival unter dem Schlagwort „Horizonte“ mit Wiederbegegnungen und Neuentdeckungen. Erstmals präsentieren Harald Haugaard und sein Team mit dem jungen dänischen Trio Stundom „Resident Artists“, die das gesamte Festival begleiten werden. Sie vereinen mit Violine, Klavier und Cister auf minimalistische Art tanzbare Folkmusik mit kammermusikalischer Eleganz und jazzigem Drive.

In einem Inselkonzert auf Föhr präsentiert sich das neu formierte, deutsch-dänische Kiming Ensemble. Die dänische Akkordeonistin Mette Kathrine Jensen trifft auf das Flensburger Trad Quartett. Mit Ove Thomsen sowie der Berliner Band Nichtseattle wird die Stilistik in Richtung Singer/Songwriter geöffnet. Erstmals gibt es mit der Baltic Sea String Band ein Festival-Streicherensemble unter der Leitung des Finnen Esko Järvelä. Und die Folk-Jazz-Veteranen Groupa aus Schweden mit den Stars Mats Edén und Terje Isungset treffen auf die polnische Sängerin und Geigerin Marta Matuszna.

Weiterführende Links

folkBALTICA