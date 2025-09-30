Zürich: Finale ZKB Jazzpreis

Ace RossSeit 2003 wird jedes Jahr Ende September der ZKB Jazzpreis ausgespielt. Finanziert wird dieser Schweizer Jazzpreis als Wettbewerb durch die Zürcher Kantonalbank (ZKB), organisiert und durchgeführt wird er vom international renommierten Musikclub Moods in Zürich. Sechs Schweizer Bands treten jedes Jahr an, zwei davon kommen am Schluss ins Finale. Stilistisch ist man offen: Modern-Jazz-Acts können ebenso teilnehmen wie Bands, die sich gegenüber Worldmusic, Pop, Elektronik oder einer komponierten, musikalischen Avantgarde öffnen. Die Kriterien zur Teilnahme sind rasch aufgezählt: Die antretende Band muss in der Schweiz aktiv sein, sich professionell zeigen und der oder die Leader/-in darf nicht älter als 35 Jahre sein. Zudem soll man Entwicklungspotenzial haben und zum ersten Mal am Wettbewerb teilnehmen. Die Gewinnerband bekommt ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Schweizer Franken, die zweitplatzierte 5.000, auch wird ein Publikumspreis vergeben. Bisherige Gewinner waren unter anderem Hildegard lernt fliegen, Sc’ööf, das Marie Krüttli Trio, das Matthias Tschopp Quartett, The Great Harry Hillman und zuletzt das Lea Gasser 5tet.

Vom 21. bis 25. September fand in diesem Jahr die 23. Ausgabe des ZKB Jazzpreises statt. Unter anderem das Maurice Storrer Quartett, Samson Philipps und Mundus stellten sich dem Votum der Jury, Ace Ross und alpha-ray wurden dann für das Finale ausgewählt, gewonnen hat das Quartett Ace Ross. „Ace Ross hat uns nochmals überrascht“, so die Begründung der Jury. „Bei ihnen überzeugten das starke Interplay und die ausgeklügelten Kompositionen. Die vier vielversprechenden jungen Musiker spannten von Beginn bis Schluss einen Spannungsbogen, der den ganzen Club in seinen Bann zog.“ Und über die zweitplatzierte Band alpha-ray heißt es: „Alles an ihnen stimmt einfach. Sie besitzen eine eigene Sprache, klingen fantastisch zusammen und haben einen richtigen Bandsound: Der Klang fühlt sich ,ganz‘ an – und sie liefern eine richtige Show ab!“ Der Publikumspreis ging an das Duo Samson Philipps.

