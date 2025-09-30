Ticketverlosung: Multiphonics in Köln

Naïssam JalalZu was für einer Improvisationskünstlerin Naïssam Jalal herangereift ist, zeigt sich auf dem aktuellen Album „Soufles“ (auf Deutsch: „Atemzüge“) der Flötistin. Acht Duette mit verschiedenen Holz- und Blechblasinstrumentalisten hat sie dafür eingespielt, mit denen sie das komplette Spektrum ihres kreativen Kosmos offenlegt. Zeitgenössische Improvisationsmusik gibt es unter anderem mit den Saxofonisten Thomas de Pourquery, Silvain Rifflet und Émile Parisien, eine rituelle Folklore Imaginaire spielt sie mit den Klarinettisten Yom und Louis Sclavis, Choralartiges mit dem Posaunisten Robinson Khoury und jazzmusikalische Avantgarde zeigt sie im Duo mit dem afroamerikanischen Expat in Frankreich, Archie Shepp. Was diese Duette mit dem Quintett zu tun haben, mit dem die 1984 als Tochter syrischer Eltern in Paris geborene Jalal auf das Multiphonics-Festival (12. bis 18. Oktober) nach Köln kommt? Auch mit diesem Quintett geht es der Flötistin darum, stilistische Grenzen zu überwinden, sich gegenüber anderen Musiktraditionen zu öffnen und das Material so zu transformieren, dass sich Jalal von verschiedenen Ecken der komplexen Musik Nordindiens nähern kann.

Für Jalals „Landscapes Of Eternity“ im Doppel mit Cacha Mundinho im Filmforum NRW vom Museum Ludwig am 18. Oktober verlosen wir 3×2 Tickets. So wie für das Multiphonics-Konzert am 14. Oktober im Kölner Loft mit der Kontrabassistin und Komponistin Gina Schwarz auch. Im Mittelpunkt ihres Ensembles Multiphonics 8 steht ein vierköpfiger Klarinettensatz. Mit der Rhythmusgruppe und dem Flötisten Daniel Manrique-Smith setzt sich Schwarz mit dem vielschichtigen und mehrdeutigen Werk des 1974 jung gestorbenen, britischen Singer-Songwriter Nick Drake auseinander. Auch für das Doppelkonzert am 15. Oktober im Loft haben wir 3×2 Tickets im Verlosungstopf. Dort teilt sich das international besetzte Quispel Quintett um den Wiener Saxofonisten Leonhard Skorupa die Bühne mit einem Nonett, in dem die Musiker/-innen von PATA-Magma des Kölner Saxofonisten Norbert Stein auf das Multiphonics Improvisers Orchestra treffen.

Schickt uns bitte bis zum 7. Oktober eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de , um zwei der Tickets für eines dieser drei Konzerte beim Multiphonics-Festival gewinnen zu können. Schreibt ein paar Worte über unsere regelmäßigen Jazz thing News und teilt uns mit, welches der drei Konzerte Ihr besuchen wollt. Viel Glück!

