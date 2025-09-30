RIP: Jim McNeely

Jim McNeelyBevor Jim McNeely Chefdirigent der hr-Bigband in Frankfurt wurde, hatte er sich längst schon auf der internationalen Szene einen Namen als Jazzpianist und Komponist gemacht. 1949 in Chicago geboren, hatte er an der University Of Illinois studiert. 1975 zog er nach New York, wo er erst mit Chet Baker spielte und kurz darauf Mitglied im Thad Jones/Mel Lewis Orchestra wurde. Weitere Karrierestation war die Zusammenarbeit mit Stan Getz zwischen 1980 und 1985, von 1990 bis 1995 war er Pianist im Quartett von Phil Woods. Als Komponist und Arrangeur fing er beim Vanguard Jazz Orchestra an, mit dem er viele Jahre jeden Montag im Village Vanguard Jazz Club in New York zu hören war. Er leitete den „BMI Jazz Composers Workshop“ und lehrte unter anderem Komposition an der Manhattan School Of Music. Ab 1998 war er Chefdirigent des Danish Radio Jazz Orchestra, zudem engagierten ihn die WDR Big Band, das Metropole Orkest oder das Stockholm Jazz Orchestra.

Die kontinuierlichste Zusammenarbeit mit einem Jazzorchester waren für McNeely die Jahre ab 2011 als Chefdirigent der hr-Bigband. Bis 2022 nahm er diese Funktion wahr, danach setzte er seine Arbeit noch für zwei Jahre als „Composer In Residence” fort. Unter seinen zwölf Grammy-Nominierungen war auch eine für das 2019 mit der hr-Bigband eingespielte Album „Barefoot Dances And Other Visions“. Im Juni 2024 gab McNeely mit diesem Radio-Jazzorchester des Hessischen Rundfunks sein umjubeltes Abschiedskonzert in Frankfurt und wurde zum Ehrendirigenten der Band ernannt. Am 26. September ist McNeely 76-jährig nach kurzer, schwerer Krankheit in New York gestorben.

„Jim McNeely war ein Glücksfall für unsere Bigband“, so hr-Musikchef Michael Traub. „Seine künstlerischen Visionen verwandelte er souverän um in faszinierende Musik. Seinen Erfolg verdankte der beliebte Amerikaner jedoch ebenso seinem offenen, unprätentiösen Wesen und seinem einfühlsamen Charakter.“ Und der Manager der hr-Bigband, Olaf Stötzler, sagt: „Über lange, künstlerisch höchst fruchtbare und erfolgreiche Jahre prägte Jim McNeely mit seinen Arrangements und Kompositionen den Sound der hr-Bigband. Wir verlieren mit Jim aber nicht nur einen der besten Arrangeure und Dirigenten in der Geschichte dieses Ensembles, wir alle verlieren auch einen engen Freund und vertrauten Wegbegleiter.”

Weiterführende Links

Jim McNeely