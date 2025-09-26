London: Soundtrack To The Apocalypse

Soweto KinchMit einer weiteren Kollaboration mit dem London Symphony Orchestra vollendet der Saxofonist Soweto Kinch eine Trilogie, die 2019 mit „The Black Peril“ begann und 2021 mit „White Juju“ fortgesetzt wurde. Die symphonischen Jazzdichtungen integrierten außer klassischem Orchester afrikanische Percussion, Rap, Spoken Word und Tanz und erschienen in der Folge auch als Live-Alben. Widmeten sich die ersten Teile noch der Vergangenheit respektive Gegenwart, wendet sich Kinch mit „Soundtrack To The Apocalypse“ der Zukunft zu.

Das klingt zunächst pessimistisch, doch in seinem offiziellen Statement wägt der Komponist ab: „Trotz des Titels geht es hier nicht um Untergang. Die griechische Wurzel von ‚Apokalypse‘ bedeutet ‚enthüllen‘. In dieser Show geht es darum, zu enthüllen – nicht nur, was falsch läuft, sondern auch, was noch möglich sein könnte.“ Bereits enthüllt wurde, dass Kinch dabei erstmals das Aerophone einsetzen will, ein elektronisches Saxofon der Firma Roland. Mit Ben Palmer als Dirigent findet die Uraufführung von „Soundtrack To The Apocalypse“ am 13. November im Londoner Barbican statt.

