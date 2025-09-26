Knoxville: Big Ears Festival 2026

John ZornGroße Ohren werfen ihre Schatten voraus. Das Big Ears Festival, das mit Unterbrechungen seit 2009 alljährlich ein erstaunlich diverses Line-Up nach Knoxville, Tennesse, holt, findet 2026 vom 26. bis 29. März statt. Außer einer atemberaubenden Reihe von Headlinern und A-Listen-Bands bietet das Festival regelmäßig Auftrittsgelegenheit für hunderte Musikerinnen und Musiker aus der Umgebung. Die Zugpferde des nun veröffentlichten Programms heißen David Byrne, Robert Plant, Laurie Anderson, Flying Lotus und Pet Metheny mit Side-Eye III+.

John Zorn wird als „Artist in Residence“ in zwei Tagen nicht weniger als zwölf Konzerte geben, darunter mit Anderson, dem Masada Quartet, Cobra und dem Doppelprogramm „Barbara Hannigan Sings Zorn“. Ebenfalls auf dem Zettel: Marc Ribot, John Scofield, Deerhoof, Georgia-Anne Muldrow, Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends, Adrian Sherwood, Shabaka, Mary Halvorson und die Blind Boys Of Alabama sowie ein vom Saxofonisten Josh Johnson zusammengestelltes Programm mit Auftritten von unter anderem Deantoni Parks, Chicago Underground Duo, Twin Talk und Qu’ran Shaheed.

