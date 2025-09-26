Hannover: Jazzwoche

Fette HupeAm 9. Oktober beginnt mit einem Konzert von der Bigband Fette Hupe mit Nils Wogram als Gast im Pavillon die Jazzwoche Hannover, veranstaltet von der Jazz Musiker/-innen Initiative Hannover. Zum Programm gehören etablierte und neue Projekte nicht nur aus Deutschland, darunter Sophia Göken’s Large Ensemble, die Berliner Band LOTAP mit Musikern von Seeed und Lychee Lassi, Maria Chiara Argiró, Luise Volkmanns Été Large und die Supergruppe SHEroes um Pianistin Monika Herzig, die bereits zum dritten Mal dabei ist. Zum ersten Mal bespielt das Festival zwei Tage lang auch den Nordstadt-Campus mit Konzerten in der Rampe, QUARTIER Theater, Korn und Garage Nord. Dazu kommt ein Filmprogramm im Kino im Sprengel, ein Workshop für Mädchen von 9 bis 19 und die Linden Jazz Sessions im Lindenpalast unter Beteiligung von Musikerinnen und Musikern aus dem Festivalprogramm.

