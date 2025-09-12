Verve Records: Vault Series

Dizzy Gillespie 'Sunny Side Up'Dizzy Gillespie „Sunny Side Up“Gute Nachrichten für Vinyl-Liebhaber: Die Verve Label Group hat eine neue Reihe von Re-Issues angekündigt. In der Serie „Verve Vault“ werden jeden Monat zwei klassische Alben aus den Katalogen von Verve, Impulse! und Mercury wieder veröffentlicht, gemastert von Originalbändern und mit sorgsam rekonstruiertem Hüllendesign. Was einst als Gatefold erschien, soll auch wieder aufklappbar sein, was vor allem die Fans von Impulse!-Alben freuen dürfte. Die brauchen aber noch ein bisschen Geduld.

Den Anfang machen am 10. Oktober Dizzy Gillespie, Sonny Rollins und Sonny Stitt mit ihrer einzigen gemeinsamen Studioeinspielung, „Sonny Side Up“ 1959 sowie Antonio Carlos Jobims Album „The Composer Of Desafinado Plays“ 1963. Noch in diesem Jahr folgen „Focus“ (1963) von Stan Getz, „Jimmy & Wes (The Dynamic Duo)“ (1966) von Jimmy Smith und Wes Montgomery sowie, aus dem Impulse!-Archiv, Max Roachs „Percussion Bitter Sweet“ (1961) und Archie Shepps „Four For Trane“ (1964).

Weiterführende Links
„Verve Vault“

Text
Eric Mandel

Veröffentlicht am 12. Sep 2025 um 06:32 Uhr unter News

Jazz Zum Dritten 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Jazz Zum Dritten 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü