Verve Records: Vault Series

Dizzy Gillespie „Sunny Side Up“Gute Nachrichten für Vinyl-Liebhaber: Die Verve Label Group hat eine neue Reihe von Re-Issues angekündigt. In der Serie „Verve Vault“ werden jeden Monat zwei klassische Alben aus den Katalogen von Verve, Impulse! und Mercury wieder veröffentlicht, gemastert von Originalbändern und mit sorgsam rekonstruiertem Hüllendesign. Was einst als Gatefold erschien, soll auch wieder aufklappbar sein, was vor allem die Fans von Impulse!-Alben freuen dürfte. Die brauchen aber noch ein bisschen Geduld.

Den Anfang machen am 10. Oktober Dizzy Gillespie, Sonny Rollins und Sonny Stitt mit ihrer einzigen gemeinsamen Studioeinspielung, „Sonny Side Up“ 1959 sowie Antonio Carlos Jobims Album „The Composer Of Desafinado Plays“ 1963. Noch in diesem Jahr folgen „Focus“ (1963) von Stan Getz, „Jimmy & Wes (The Dynamic Duo)“ (1966) von Jimmy Smith und Wes Montgomery sowie, aus dem Impulse!-Archiv, Max Roachs „Percussion Bitter Sweet“ (1961) und Archie Shepps „Four For Trane“ (1964).

